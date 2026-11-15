16 de noviembre de 2026

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Avanza en Matanzas recuperación de Pozos de Bello con respaldo energético

15 de noviembre de 2026 Redacción Radio26

Como parte de los esfuerzos para sortear el cerco energético y garantizar el suministro de agua a la población, un contingente de trabajadores y directivos de varias entidades de la provincia se mantiene laborando intensamente en la recuperación de los Pozos de Bello.

Así lo constató y compartió a través de su perfil en la red social Facebook la coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, Anisley Fuentes Crespo.

«Que nadie detenga el camino de los que siguen empujando un país», afirmó la funcionaria en su publicación, donde destacó la labor mancomunada de los trabajadores de la Empresa de Mantenimiento y Reparación a Obras Hidráulicas (EMROH), la Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel), la Unión Nacional Eléctrica, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, así como de los inversionistas de Recursos Hidráulicos.

Avanza en Matanzas recuperación de Pozos de Bello con respaldo energético

Fuentes Crespo detalló que las tres acciones fundamentales en las que se trabaja actualmente en la zona incluyen la limpieza de diez kilómetros de línea para garantizar la transmisión eléctrica necesaria hacia las instalaciones hidráulicas.

También se trabaja en el emplazamiento de un Grupo Electrógeno de Emergencia que busca lograr la estabilidad en el abasto de agua durante los momentos en que el sistema eléctrico se vea afectado por falta de generación, y se termina la perforación de un nuevo pozo, una obra que impactará de forma directa y positiva en el beneficio de la población.

La funcionaria del Gobierno provincial enfatizó que, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos, «no estamos parados, se trabaja para salir de este cerco energético».

Avanza en Matanzas recuperación de Pozos de Bello con respaldo energético

El objetivo principal de estas obras es «separar el apagón eléctrico del apagón del agua», una prioridad identificada recientemente por las autoridades provinciales para asegurar que los bombeos mantengan su operatividad incluso en los momentos más críticos de déficit de generación.

  • Tomado del periódico Girón

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