Himno Invasor cubano, una muestra de arte en la guerra

Este día, de la pluma inquieta del entonces Comandante del Ejército Mambí surgieron las estrofas y la música del cántico de guerra, en el campamento del General Antonio Maceo en la finca La Matilde, Najasa, provincia de Camagüey.

Cuentan las memorias escritas del propio Loynaz que, en una de las ventanas de la casa donde se estableció el campamento, un militar español había escrito palabras ofensivas para la independencia de la patria. Ante eso, solicitaron al joven comandante que escribiera una respuesta.

Luego de escuchar los versos el general Maceo dio la orden de musicalizarlos, llevarlos al pentagrama y hacer de ellos un himno de combate que acompañara a la columna invasora.

Este himno, que tuvo la misión histórica de unir las generaciones del 68 y del 95, representó la bravura, el desafío y la intrepidez de los que cayeron luchando en la contienda de los 10 años.

El éxito del canto dependió en gran parte de su identificación con el ambiente espiritual.

El Ejército Libertador sintió en aquellas altivas resonancias la interpretación de sus propios impulsos, proyectados en la fantasía de cargas arrolladoras.

«En Mal Tiempo, al pasar frente a la Banda que a los compases frenéticos, dirigidos por Dositeo Aguilera, lanzaba sobre el campo de batalla las arrogantes vibraciones del himno, todos nos sentimos como impulsados por invisibles alas sobre las enemigas bayonetas», acota el texto.