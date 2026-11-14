Remontada de los Cocodrilos iguala la subserie

Los Cocodrilos de Matanzas remontaron en el octavo inning y vencieron 5-4 a los Vegueros de Pinar del Río.

El balance de Matanzas es de 20 ganados y 11 perdidos. Los saurios ocupa el segundo lugar de la zona occidental.

Brian Cedeño se llevó la victoria. Entró en la primera entrada y trabajó 6.2 innings con cinco hits, tres carreras limpias, cuatro ponches y dos bases por bolas. Antes de él, el abridor Renner Rivero recibió una carrera limpia en 0.1 innings.

Armando Dueñas cerró el juego con el salvamento. Lanzó dos innings sin carreras, permitió un hit y ponchó a cinco.

Aníbal Medina lideró la ofensiva. El segunda base disparó tres hits en cinco turnos, con un doble, y sumó dos impulsadas, una anotada y una base robada. Adrián Pérez conectó doble y anotó una carrera. Eduardo Blanco añadió otro doble.

Andrys Pérez y José Prens también pegaron dobles e impulsaron una carrera cada uno. José Noroña remolcó otra con un elevado de sacrificio.

Brayan Peña y Dariel Rojo anotaron una carrera cada uno. Yariel Duque bateó de 1-1 y Dayan Ibáñez entró como corredor emergente y anotó.

Los Cocodrilos volverán a la cancha este domingo a la 1:30 p.m. El juego decidirá la subserie.