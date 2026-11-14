Control del pez león protege los arrecifes de la Ciénaga de Zapata

CIÉNAGA DE ZAPATA.-La captura del pez león en los fondos marinos de este municipio ayuda a reducir la presión que esta especie invasora ejerce sobre la fauna de los arrecifes.

Aunque estas acciones no eliminan por sí solas, la especie contribuye a mantener sus poblaciones bajo control y a proteger la biodiversidad marina.

Las labores están a cargo de integrantes del equipo Zapata Reef y de pobladores de la zona, al Sur de la geografía matancera, comprometidos con la conservación de los arrecifes y de la vida marina autóctona.

En publicaciones en su perfil de Facebook, Luis Mesa Morales muestra ejemplares capturados y explica los riesgos de sus espinas, que contienen veneno.

También comparte el análisis del contenido estomacal, una práctica que permite conocer parte de la dieta de los peces extraídos.

Según relata Mesa Morales, cada jornada comienza con una búsqueda minuciosa bajo el agua. Para facilitar la captura y el traslado de los ejemplares, el equipo fabricó de manera artesanal un estuche colector.

Después, los peces son medidos y examinados. En una de las jornadas documentadas se hallaron restos de camarones y de otros peces, entre ellos, el pez loro.

Originario del Indo-Pacífico, el pez león se estableció en el Atlántico occidental y el Caribe tras su introducción accidental o liberación en esas aguas.

Su capacidad reproductiva también favorece su expansión, en aguas cálidas puede reproducirse durante todo el año y las hembras pueden liberar grandes cantidades de huevos.

El control del pez león, junto con el monitoreo y la educación ambiental, es una de las medidas para reducir sus efectos en los ecosistemas marinos.

En una zona de alto valor natural como la Ciénaga de Zapata, la participación de especialistas y pobladores puede contribuir a proteger los arrecifes y la fauna que depende de ellos.