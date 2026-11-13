Mi hijo sucumbió a la drogas (I parte)

«Para mí la palabra «droga» resultaba algo lejano, que solo escuchaba en la televisión. ¡De hecho!, dudaba de su existencia real en Cuba. Para mí solo era eso, un spot de televisión.

«Nunca pensé que conviviría y sufriría sus efectos nocivos. Mi hijo padece una adicción, pero yo también padezco sus consecuencias. Desde que la droga irrumpió en nuestras vidas, nunca más fuimos los mismos.

«Mi hijo de muy pequeño experimentó una ruptura familiar. Se volvió retraído, silencioso. Pero era muy dulce. Cuando matricula en el nivel medio, comienza a ausentarse.

«Yo soy una madre preocupada. He sido madre y padre de mi niño. Conozco de las primeras ausencias porque yo visitaba la escuela regularmente.

«En ese momento no pienso en nada preocupante, porque él no bebía, solo fumaba de manera esporádica, como por embullo, siempre escondido de mí.

«Un día decide dejar la escuela y yo lo relaciono con el duelo por la pérdida de un ser querido muy cercano. Pero entonces comienzo a notar cambios en su conducta. Su comportamiento no era el mismo. Mi hijo pasó de ser el niño que se acostaba a las 10:00 p.m., a querer salir todas las noches. Nunca llegaba ebrio ni con olor a bebida. Pero siempre entrada la madrugada.

«Su actitud comienza a inquietarme e indago en el barrio. Yo empiezo a preguntar por los alrededores, qué hacía en los horarios en que yo iba a trabajar. Todo el mundo me decía, ‘él no sale de la casa‘, ‘a veces sale pero siempre regresa rápido‘. Ya en ese momento se lo habían encontrado en dos ocasiones tirado en el suelo en un parque distante de casa.

«Ante mis continúas preguntas empiezan a hacerse recurrentes palabras como «droga», «papelito», «químico».

«¡Yo no entendía nada!, porque no fumo, no tomo, para mí eso era lo que se veía en la televisión. Decidí ponerme en contacto con la Línea antidroga. También me dirigí a la consulta de la sala de psiquiatría del Hospital Pediátrico en busca de asesoramiento.

«Acudí a varios centros de Salud, a la Dirección provincial, a múltiples lugares, siempre presa de la desesperación. Por suerte en el Pediátrico me atendió una doctora que se identificó conmigo al instante, y con mi niño.

«Quizás, ante mi total desespero, tuvo la paciencia de escucharme, dialogar y orientarme. Solo en ese momento comencé a sentirme acompañada.

«Recuerdo que cuando llegué a varios lugares y afirmé que mi niño consumía droga me miraban con asombro, como si hubiesen visto a un fantasma. Y creo que también había sido mi propias reacciones iniciales cuando comencé a lidiar con la enfermedad de mi hijo.

«Ya en ese entonces se agudizó su mal comportamiento. A quedarse tirado en la calle, andaba muy sucio. Incluso yo visité una institución del Minint para cuestionar su trabajo, porque no entendía cómo la droga llegaba a manos de mi hijo, ¡él no manejaba dinero! Yo sufría sin entender nada. En una ocasión me dijeron que habían fotos de él durmiendo en la calle.

«Mi dolor crecía cada día, porque en mi caso yo no era una mamá despreocupada. ¡Yo era mamá y papá! Tenía que trabajar, si no trabajo no puedo traer la comida a la casa. La situación era de conocimiento público, la conocían todos, menos yo.

«Con la ayuda de los especialistas logré llevarlo a una clínica en La Habana. Vi los cielos abiertos. Sin poder, arranqué para La Habana. Una vez allá sentí esperanzas por primera vez. Después de una resistencia inicial se ingresó por su propia voluntad.

«Con el paso de los días él empezó a adaptarse a ese clima de los muchachos, porque él llegó y no hablaba con nadie. Con el transcurso del tiempo asumió el sistema interno del centro. Sus dinámicas. Y yo creí que todo mejoraría…. cuán equivocada estaba… después vino lo peor. (Fin de la primera parte)