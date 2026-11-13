Demócrata Joaquín Castro: Estados Unidos no debe decidir quién gobierna en Cuba ni pretender una invasión tipo Venezuela

Estados Unidos no debe intentar decidir quién es el gobierno en Cuba ni pretender una invasión tipo Venezuela, advirtió el diputado demócrata Joaquín Castro, quien en el nuevo Congreso bajo control de su partido, se convertirá en presidente del comité clave que aborda la política de Washington hacia América Latina.

La Jornada le preguntó al legislador cómo abordarán los demócratas la política del presidente Donald Trump hacia Cuba.

“No es la tarea de Estados Unidos ir a seleccionar un nuevo líder o un presidente, ni invadir un país para instalar a alguien”, respondió Castro. “Como saben –agregó–, el presidente Trump y otros en su gobierno han hecho comentarios y aplicado políticas que sugieren que una invasión tipo Venezuela (contra Cuba) sigue sobre la mesa. Esperamos que no suceda”.

Sobre ¿qué harán los demócratas para evitar una invasión?, Castro detalló: “estamos trabajando en eso”. El diputado federal por San Antonio, Texas, quien presidirá el Subcomité sobre Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara, ha sido un líder de la oposición contra amenazas estadounidenses de acciones militares unilaterales.

Pocos aquí consideran que el tema de la política hacia Cuba será una prioridad para los demócratas cuando lleguen en enero a tomar el control del Congreso, el cual estará enfocado en los temas que brindaron los resultados en la elección intermedia que dejaron amplias mayorías de candidatos del Partido Demócrata, comentó a La Jornada un asesor legislativo demócrata en el Senado que ha participado en la formulación de políticas hacia el país caribeño y los debates sobre eso al más alto nivel durante años.

“No pienso que Cuba tuvo algo que ver (con la votación en las elecciones)”, resaltó. Además, ya se están centrando en lo que necesitan para elegir a un presidente demócrata en 2028 y la Isla no es percibida como factor en ese cálculo.

“Hay simpatía real por el pueblo cubano que enfrenta dificultades cotidianas por las sanciones petroleras y financieras de Estados Unidos y hay cosas que un Congreso bajo control demócrata puede hacer para aliviar su sufrimiento, como relajar sanciones a remesas, viajes y exportaciones”, explicó el asesor. Pero advirtió que “con el enfoque en la asequibilidad, salud, inmigración y poner fin a la guerra contra Irán, no creo que muchos congresistas quieran gastar tiempo luchando por Cuba por ahora”.

Aunque Trump frecuentemente menciona a la Isla en sus discursos, este mismo asesor legislativo comentó que no cree que le importe lo suficiente al presidente como para ordenar una acción militar. Pero reconoció que las ambiciones políticas del secretario de Estado, Marco Rubio –en particular el rumor sobre sus deseos de lanzarse para presidente– podrían ser un factor.

“Él no ha mantenido en secreto que quiere ver un gobierno diferente en Cuba, entonces es difícil ver que deje su puesto actual y se lance a la presidencia sin tener ese logro”, señaló.

La otra preocupación es que si Trump falla en avanzar sobre otros temas, podría decidir la política exterior, y dentro de eso Cuba, como un rubro donde tiene la libertad de actuar sin pedir permiso. Pero tal escenario, señaló el asesor, estaría repleto de riesgos y muchos dentro del gobierno expresarían su oposición. “Cuba no es Venezuela”, concluyó.

Por su parte, el diputado Castro ha sido un crítico de la política estadounidense hacia Cuba. “Hemos intentado una estrategia con la Isla durante décadas”, admitió en una audiencia del Congreso este año. “De lo que he visto es que están viviendo una vida anticuada y lo que estamos haciendo ahora es hacer aún más difícil su existencia”.

Castro ha sido un opositor vociferante contra las amenazas repetidas de Trump de intervenir e invadir países del hemisferio, incluido México.

“Los estadounidenses ya han visto suficiente de guerras sin fin. La amenaza del gobierno de Trump de una acción militar contra México es peligrosa y nos llevará por un camino oscuro”, afirmó Castro en febrero de 2025.

“México es un aliado sólido de Estados Unidos en nuestros esfuerzos por frenar el narcotráfico y manejar la migración. Un conflicto entre nuestros países sería mortal para nuestras comunidades fronterizas y devastador para cientos de miles de texanos que se ganan su vida del comercio transfronterizo legal”, afirmó al presentar su resolución desautorizando cualquier intervención militar en México.

Aunque el proyecto de ley no fue aprobado en el Congreso controlado por republicanos, Castro dijo en ese momento que “esta resolución tiene la intención de enviar un mensaje claro de que el Congreso respeta la soberanía de México y no tolerará llamados peligrosos para una guerra en nuestra frontera sureña”.

Castro también ha apoyado el T-MEC. “Queremos hacer de América del Norte la región más próspera de la Tierra”, reiteró. “Y eso requiere la cooperación para hacer crecer nuestras economías, el comercio, seguridad y trabajar sobre temas de migración de manera conjunta. Y para lograr eso, debemos tener una relación fuerte y buena con nuestros vecinos”.

(Cubadebate/Con información de La Jornada)