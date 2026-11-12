Pinar del Río sueña con el título para Urquiola

Heriberto Suárez: «Ayer ganamos a Matanzas, hoy perdimos un buen juego».

Matanzas: Pinar del Río llegó a la Atenas de Cuba como líder de la 65 Serie Nacional.

Su comisionado de béisbol, Heriberto Suárez, repasó ante los micrófonos de la Radio matancera el momento del equipo.

Los Vegueros suman 23 victorias y ocho derrotas. Aspiran a terminar entre los dos primeros lugares de la clasificación.

El dirigente respeta al rival. Matanzas es el campeón nacional.

Ayer los pinareños le ganaron un tremendo juego. Hoy cayeron en otro duelo muy disputado. «Nadie es tan bueno cuando gana ni tan malo cuando pierde», dijo Suárez.

Para esa jornada espera mucho de Erlis Casanova. El lanzador, hijo del miembro del Salón de la Fama Luis Giraldo Casanova, viene de experiencias en Italia y Venezuela. Volvió al béisbol pinareño por amor a su tierra, a su familia y a sus compañeros.

El colectivo tiene 26 años de promedio. Faltan sus principales figuras. Varios lanzadores juegan en el béisbol de Japón. El comisionado espera sumarlos poco a poco. Uno estuvo en el Mundial de Nicaragua. Otros ya están en Cuba. Sin ellos, los jóvenes han peleado cada juego.

La meta es clasificar y avanzar paso a paso. «No queremos cifrar expectativas«, afirmó. El equipo pensará juego a juego, como pide Alfonso Urquiola.

El regreso de Urquiola al mando cambió el ánimo del vestuario. Suárez lo define como figura emblemática de Pinar del Río y de Cuba.

Ganó tres campeonatos nacionales con los Vegueros. Conquistó también una Serie del Caribe. Sumó entre siete y ocho títulos en la Liga de Desarrollo.

El veterano mentor combina la irreverencia con el trato cortés. Exige mucho a sus peloteros y los ayuda más. «Es nuestra principal motivación», resumió el comisionado. Un título sería, según Suárez, el mejor regalo para Urquiola.

La preparación comenzó el 13 de mayo y terminó el 4 de septiembre. Los entrenadores corrigieron primero los errores y atendieron el picheo. Los lanzadores trabajaron un mes y medio por separado, después llegó el turno del resto del plantel.

El comisionado calificó la preparación como a un 97 por ciento. Agradeció al Gobierno, al Partido y a la dirección de Deportes por la alimentación y el transporte.

Reconoció que el cuerpo de lanzadores todavía tiene lagunas. Tiene demasiadas bolas en su cuenta.

El nuevo formato por zonas exige cuidar a cada atleta. Los veteranos y los jóvenes no cargan el mismo volumen de trabajo, entre ellos está el juvenil Forteza, quien lanzó hoy. Suárez quiere cerrar entre 27 y 30 victorias.

Un puesto entre los dos primeros abre la puerta de dos play-offs. Después vendrán el podio y la lucha por el campeonato.

Pinar del Río trabaja el béisbol desde el nivel cinco hasta el Sub-18. Las pequeñas ligas funcionan en todos los municipios con 123 entrenadores.

En diciembre arrancará el evento provincial de esa categoría y la provincia aspira a competir en el torneo nacional.

Los resultados avalan el esfuerzo, atletas pinareños integraron este año las selecciones Sub-23, juvenil, Sub-15 y femenina.

En varias de ellas fueron capitanes. Alexander Urquiola dirigió al equipo Cuba Sub-15. Solo la categoría Sub-12 no recibió llamados, pese a tener candidatos.

Suárez no oculta las carencias. Pesan los problemas de transporte, de instalaciones y de mantenimiento, sin embargo, mucha gente trabaja por llevar el béisbol de la provincia a planos superiores.

El comisionado elogió a la afición matancera por su respeto y por las condiciones del estadio. Para su gente de Pinar del Río tuvo palabras de gratitud.

Entre 8 500 y 9 000 personas llenan cada día el estadio. «Pinar del Río no tiene tantos títulos por gusto», dijo. Pidió a los pinareños seguir apoyando al equipo.

Suárez se describe como «solamente un lápiz», un comisionado que traza la ruta. Los que ganan los juegos son los peloteros y el colectivo técnico.