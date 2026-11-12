Los errores defensivos pasan factura a los Cocodrilos

Los Cocodrilos de Matanzas atraviesan una etapa en la que los errores defensivos comienzan a pesar demasiado en sus resultados.

En sus últimos compromisos, las imprecisiones a la defensa han condicionado partidos que parecían tener bajo control y han dejado escapar oportunidades importantes en la 65 Serie Nacional de Béisbol.

El ejemplo más reciente fue el primer enfrentamiento ante Pinar del Río, en el estadio Victoria de Girón.

Los yumurinos llegaron a tener ventaja en el marcador, pero las dificultades defensivas, especialmente en la primera base y los jardines, facilitaron la reacción de los Vegueros, que terminaron llevándose la victoria por 7-5.

Más allá del resultado, preocupa la manera en que se han producido estas derrotas.

En un campeonato donde cada encuentro puede influir en las aspiraciones de clasificación, regalar oportunidades al contrario mediante errores defensivos representa una desventaja difícil de compensar, incluso cuando la ofensiva responde.

Matanzas cuenta con argumentos ofensivos y talento desde el montículo para mantenerse entre los protagonistas del torneo. Sin embargo, necesita mayor concentración y coordinación a la defensa. No basta con producir carreras si después las imprecisiones permiten que el rival regrese al partido.

Los Cocodrilos tienen ante sí una tarea clara: corregir los problemas defensivos antes de que sigan condicionando su camino en el campeonato.

En el béisbol, ganar no depende únicamente de conectar más imparables, sino también de saber defender cada ventaja. Y en ese aspecto, el conjunto yumurino tiene una asignatura pendiente.