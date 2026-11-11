Aniversario 170 de la Banda de Conciertos de Matanzas: Una proyección de raíces

El pueblo matancero vivió una tarde mágica en la Sala de Conciertos «José White», con la actuación especial que preparó la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas por el 170 aniversario de su fundación.

La presentación estuvo a cargo de los directores del conjunto Yany Calama y Félix Luis Tapanes García, quienes resultaron agasajados al final de la entrega musical junto a otros destacados colegas del gremio como el director invitado, el maestro Raúl Gómez Benavides.

El director adjunto explicó que para esta ocasión conmemorativa armaron un repertorio más completo que abarcara tanto piezas clásicas como pinceladas del género propiamente cubano: el danzón.

«El rigor en los ensayos es fuerte porque se debe acoplar a alrededor de 60 músicos en un mismo escenario donde todos suenen como uno, hecho que se aprecia en los resultados finales».

«Four Winds«, «T-Bone Concerto«, «Cycle and Myths» y el «Danzón No.2«, actos que conformaron el programa de esta jornada, constituyen grandes números que han revolucionado la historia de la música.

El concierto le rindió tributo a músicos que se formaron en la banda como es el caso de Nieves Ramírez López, primera mujer oboísta en el grupo, el percusionista Lázaro Pomares Aldama y el solista, quien asumió la mayor carga interpretativa de la velada, Dairon Alberto Jiménez Tamayo.

El trombonista, quien recibiera uno de los mayores aplausos como parte del colectivo joven de la banda, explicó que constituye un privilegio cumplir este rol en el lugar que prácticamente lo vio nacer y abrió las puertas en el momento justo.

«El proceso de preparación se torna aún más complejo porque la mayoría de nosotros tenemos otras responsabilidades laborales así como en el seno familiar, pero es el apoyo de nuestros seres más queridos y el amor por nuestro trabajo, lo que nos impulsa».

La agrupación que celebró un año más de vitalidad, constituye una de las más antiguas y queridas de la ciudad con una trayectoria que refleja tradición, disciplina y compromiso cultural, mientras acerca la música de concierto a públicos diversos.