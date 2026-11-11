Pinar del Río se impone en el Victoria de Girón

Un jonrón del receptor Yasiel Ajete con un compañero en circulación en el noveno inning dio a los Vegueros de Pinar del Río el triunfo 7-5 sobre los Cocodrilos de Matanzas, en el inicio de la subserie particular en el estadio Victoria de Girón.

Con la victoria, Pinar del Río llegó a 23 triunfos frente a siete derrotas. Así amplió a cuatro juegos su ventaja sobre Matanzas, que pese al revés se mantiene segundo en la zona occidental.

Los locales abrieron el marcador en el tercer capítulo con jonrón de Aníbal Medina por el jardín izquierdo ante los envíos de Frank Luis Medina.

Después los pinareños voltearon el pizarrón en el sexto y volvieron a sumar en el séptimo, pero los saurios respondieron en ambas entradas hasta dejar la pizarra empatada a cinco.

El abridor yumurino Yoennis Yera, con el 58 en la espalda, trabajó cinco entradas sin carreras. Permitió solo dos hits y ponchó a siete.

Por Pinar, Frank Luis Medina lanzó seis capítulos y toleró dos anotaciones. La victoria fue para Yan Carlos García y la derrota para Yan Carlos Lorenzo.

Adrián Pérez fue el más destacado de Matanzas con tres hits, una base por bolas y un pelotazo. Por los visitantes sobresalió Jesús Acia con dos dobles.

Este miércoles se jugará el segundo partido de la subserie, a la 1:30 p.m., en el Victoria de Girón.