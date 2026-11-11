Restablecen el servicio eléctrico en la fuente de abasto de agua de Fumerito

Los dos transformadores que garantizan el funcionamiento de la turbina de la fuente de abasto de agua de Fumerito, en Unión de Reyes, ya prestan servicio tras su sustitución, informó Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Partido en el municipio.

El primer equipo presentó fallas el pasado sábado y el segundo sufrió una avería en la noche del lunes. Ambos daños comprometieron el funcionamiento de la turbina y afectaron el bombeo de agua en la zona.

Fuentes López reconoció el apoyo de las autoridades del municipio y la provincia y destacó el rapido accionar de la Empresa Eléctrica.