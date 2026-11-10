Asociación francesa apoya servicios de Salud en la Ciénaga de Zapata

El policlínico Celia Sánchez Manduley, del municipio Ciénaga de Zapata, recibió un donativo de insumos y medicamentos, así como el financiamiento para adquirir un kit solar, gracias a la gestión de la Asociación Francesa Cuba Linda.

Según la publicación, difundida en la página institucional de la Dirección de Salud del territorio, una mipyme se encargará de instalar el sistema fotovoltaico destinado a garantizar el funcionamiento del servicio de estomatología del centro.

Durante la visita, los integrantes de la asociación conocieron la puesta en marcha de los servicios de Laboratorio Clínico y SUMA, además del ultrasonido de altas prestaciones incorporado para apoyar el Programa Materno Infantil.

Estos servicios cuentan con el respaldo del kit solar donado por la asociación en octubre. La nueva contribución constituye un aporte a las condiciones de trabajo y a la calidad de la atención que brinda la institución.