10 de noviembre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Avanzan inversiones de la empresa matancera Rayonitro

10 de noviembre de 2026 José Miguel Solís

Cercano al 90 por ciento, avanzan las inversiones en la empresa matancera Rayonitro para retomar lo antes posible la producción de ácido sulfúrico, un renglón de amplia demanda para el desarrollo industrial

El ingeniero Eduardo Catalá, director de la planta comentó que se trata de una instalación diseñada para una producción continua, con apenas un mes de reparaciones y los dos años detenida le incorporan verdaderos desafíos.

Sin embargo, apuntó el especialista, podemos restaurar e incluso fabricar el elemento de mayor complejidad, una tarea que acometen los trabajadores de Rayonitro y en la que se avanza prometedoramente.

Con reservas de azufre, remanente de la empresa Energás Varadero, los trabajadores de la Rayonitro incorporan una nota de aliento para la producción industrial de la Isla, puesto que que ácido sulfúrico que producen exhibe un 99 por ciento de pureza.

Autor

Más entradas

Comienza la jornada en homenaje al poeta Agustín Acosta

10 de noviembre de 2026 María Elena Bayón Mayor

Bendecidos, invictos rumbo a la finalísima de béisbol jagüeyense 

10 de noviembre de 2026 George Carlos Roger Suárez

El Hospital Pediátrico de Matanzas mantiene total vitalidad

9 de noviembre de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *