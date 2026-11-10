Bendecidos, invictos rumbo a la finalísima de béisbol jagüeyense 

El conjunto de los Bendecidos aplastó 11-1 a Increíbles y alcanzó la cifra de ocho victorias sin derrotas en la sexta edición de la Liga del Béisbol de Jagüey Grande.

Los punteros llegan a la última jornada clasificatoria con paso firme y con el boleto a la finalísima en la mano.

Diego Rodríguez firmó el triunfo en la lomita y Michel Sánchez cargó con el revés.

Los ganadores aprovecharon una ofensiva de 11 imparables y solo dos errores, y mientras los Increíbles respondieron con nueve hits y cometieron cinco errores.

Javier Montero y José Luis Rodríguez brillaron con 4-3 cada uno, y Maikel Piñeiro y Fernando aportaron 3-2 por los derrotados.

Por su parte los Cerveceros celebraron por fin su primera victoria del torneo tras siete reveses de manera consecutiva y superó 5-3 a Águilas del Sur.

Yoider Martínez se llevó el triunfo y José Agüero cargó con la derrota.Cerveceros sumó 10 hits con un solo error y mostró señales de recuperación frente a unas Águilas de siete imparables y dos errores.

Erismel Barrera (3-2) y Roberto Arro (4-2) destacaron por los ganadores y Javier Hernández (4-2) lideró a los perdedores.

La tabla de posiciones quedó con los Bendecidos en primer lugar con balance de 8-0, Águilas 5-3, Increíbles 2-6 y Cerveceros 1-7.

La próxima semana cerrará la etapa clasificatoria y abrirá paso a la finalísima entre Bendecidos y Águilas.