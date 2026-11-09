La Dirección General de Salud Matanzas informa a la población

Ante los rumores que han circulado en las últimas horas sobre presuntos fallecimientos en el Hospital Territorial Iluminado Rodríguez, del municipio de Jagüey Grande, la Dirección General de Salud Matanzas considera necesario ofrecer información y llevar tranquilidad a nuestra población.

Hasta el momento no se reporta un número inusual de decesos ni existe una situación de crisis sanitaria en dicha institución hospitalaria. El centro continúa prestando servicios y garantizando la atención médica a los pacientes que lo requieren.

Las autoridades sanitarias del municipio mantienen la responsabilidad de ofrecer información veraz y oportuna sobre cualquier situación relevante.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar compartir contenidos sin verificar y acudir exclusivamente a los canales oficiales del municipio y de la Dirección General de Salud para mantenerse informados.

La transparencia, la responsabilidad y la comunicación oportuna son fundamentales para combatir la desinformación y proteger la tranquilidad de nuestras familias.

Dirección General de Salud Matanzas