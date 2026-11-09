9 de noviembre de 2026

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Real Madrid golea al Valencia en una noche de polémica en Mestalla

9 de noviembre de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 3-0 frente al Valencia en el estadio Mestalla, en un encuentro que dejó goles, dominio madridista y varias decisiones arbitrales que generaron controversia durante el partido.

 

Los blancos aprovecharon sus oportunidades para imponerse como visitantes y sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros puestos de LaLiga. El resultado reflejó la efectividad del conjunto madridista, que supo gestionar el encuentro ante un Valencia que no encontró respuestas suficientes.

Sin embargo, el arbitraje terminó ocupando buena parte de la atención. Algunas decisiones del colegiado provocaron las protestas de jugadores y aficionados, y añadieron tensión a un partido que ya tenía un resultado adverso para los locales.

Más allá de la polémica, el Real Madrid se llevó una victoria importante en uno de los escenarios más exigentes del campeonato. El triunfo refuerza sus aspiraciones en la competición, mientras el Valencia deberá pasar página y buscar una reacción en las próximas jornadas.

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