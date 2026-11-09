Matanzas cierra con escoba parcial ante Artemisa

Los Cocodrilos de Matanzas vencieron hoy 4-0 a los Cazadores de Artemisa. Con el triunfo, los saurios ganaron la subserie 4-1 en el estadio Victoria de Girón.

La victoria llegó con pitcheo sólido y bateo oportuno. El zurdo Naykel Cruz abrió el juego y trabajó siete entradas sin carrera limpia, permitió cinco hits, ponchó a cinco y concedió una sola base por bolas para llevarse el triunfo.

Armando Dueñas tomó la pelota para el cierre del compromiso y lanzó dos innings sin hit, ponchó a dos y se anotó el salvamento del juego.

Andrys Pérez fue la figura ofensiva del desafío. El receptor conectó jonrón, sumó dos hits y recibió dos boletos. También anotó una carrera.

Aníbal Medina bateó de 4-2 con un doble y movió el ataque desde el inicio. Eduardo Blanco aportó un hit, anotó y empujó carreras desde el right field.

José Prens y José Noroña mostraron paciencia ante el pitcheo de Artemisa. Entre los dos negociaron tres boletos.

Los Cocodrilos llegan así a 18 victorias y nueve derrotas. La afición matancera despide el fin de semana con una sonrisa y un equipo en buen momento.

El próximo reto será exigente. Desde el martes, Matanzas recibirá a Pinar del Río, actual líder del campeonato, en una serie de gran interés.