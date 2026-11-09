9 de noviembre de 2026

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Aspectos cardinales de la nueva Ley General de la Vivienda (I)

9 de noviembre de 2026 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres
Se reconoce el derecho a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de ser titular de una de descanso o veraneo

Ilustracion de Adelante.

La novedosa Ley establece y regula las formas en que el Estado hace real y efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética.

Entre las modificaciones principales a la Ley anterior están:

  • Se reconoce el derecho a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de ser titular de una de descanso o veraneo.
  • Hay equidad e inclusión con enfoque de género e interseccional, protección jurídica, contribución y subsidio.
  • El Estado fomenta la construcción de viviendas con esfuerzo propio.
  • Se establecen formas de gestión estatal y por esfuerzo propio, cooperativas de viviendas, micro brigadas, MIPYMES, inmobiliarias y otras.
  • Se entregan solares yermos estatales en condición de derecho perpetuo de superficie mediante abono de pago y se prohíbe el traspaso, salvo la transmisión mortis causa.
  • Se realizarán inversiones en construcción, compraventa, donación, permuta, herencia, usufructo, comodato, arrendamiento y otros actos jurídicos.

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