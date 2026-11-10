Comienza la jornada en homenaje al poeta Agustín Acosta

La jornada por el centenario del libro «La zafra» y el aniversario 140 del nacimiento del poeta nacional Agustín Acosta, se desarrollará a partir de mañana, con tres días de intensas actividades en los municipios de Matanzas y Jagüey Grande.

La Casa de la Memoria Escénica será escenario este día 10 del encuentro «De Memoria a Memoria», una sesión que reunirá a representantes del Centro Pablo de la Torriente Brau, la propia Casa de la Memoria Escénica y la Casa de las Letras Digdora Alonso.

Se trata de intercambiar sobre el rol de la memoria, su conservación y difusión desde la experiencia de esas tres instituciones cubanas en diferentes ámbitos.

En esta ocasión estará dedicada a las historias del azúcar en la literatura y el arte, y como homenaje al poemario «La zafra«, obra que reflejó el acontecer en los campos del país a principios del pasado siglo.

Las actividades comenzarán a las nueve de la mañana con el panel «Preservar y vivir la memoria», que contará con la participación de Víctor Casaus, Alfredo Zaldívar y Ulises Rodríguez Febles.

A seguidas tendrá lugar el panel «Memorias del azúcar en la poesía, el teatro y el testimonio», con las intervenciones de Maylan Álvarez, José Luis Muñoz, Gaudencio y Ulises Rodríguez, bajo la moderación de Israel Domínguez y la muestra de perfomance de artistas escénicos, además de presentaciones de libros y en la tarde la realización del espacio Café Mezclao, en la casa social de la UNEAC

Los días 11 y 12 en Jagüey Grande, donde vivió el bardo matancero corresponderán los restantes encuentros.

La apertura incluye la muestra expositiva «El poeta de las carretas y el Jagüey de 1926», a cargo de Marvis Cuñarro y a seguidas el Coloquio interactivo sobre «La Zafra y su importancia en la Literatura». Invitados los creadores Denia García Ronda, Gina Cabrera Galán, Yolanda Brito Álvarez y Manfred Tápanes Ortega, nieto del poeta, asistente especial, junto Humberto Rodríguez, historiador de la Ciudad de Jagüey Grande.

Se procederá entonces al lanzamiento de la tercera publicación en Cuba del texto «La Zafra«, por ediciones Matanzas y a la Premiación del Concurso Nacional de Poesía Agustín Acosta 2026, con el anuncio del jurado, integrado por : Damaris Calderón Campos, Abel González Fagundo y Carlos Ettiel Gómez Abreu , quienes ya habían elegido a diez finalistas.

Habrá además durante las dos sesiones, lanzamientos de libros, paneles sobre la impronta del abogado y notario en la ciudad jagüeyense, declamaciones de sus poemas y al cierre se rendirá tributo a nuestro Agustín Acosta, con la participación de investigadores, escritores y amantes de la literatura.