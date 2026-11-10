Fermín López lidera al Barcelona en el triunfo ante el Atlético

El FC Barcelona consiguió una importante victoria por 2-1 frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano y afianzó su liderato en LaLiga antes del parón de selecciones. El conjunto azulgrana superó a uno de sus principales rivales en un partido exigente y sumó tres puntos de gran valor.

El gran protagonista fue Fermín López, autor de los dos goles que le dieron la victoria al equipo catalán. El centrocampista respondió en un momento clave y fue determinante para que el Barcelona remontara el marcador y se llevara el triunfo de territorio rojiblanco.

El resultado refuerza las aspiraciones del conjunto azulgrana que mantiene su ventaja sobre sus perseguidores y llega al descanso internacional en lo más alto de la clasificación. Ganar en un escenario como el Metropolitano supone un impulso anímico importante.

La lucha por el título continúa abierta pero el Barcelona dio un paso firme en su objetivo de conquistar LaLiga.