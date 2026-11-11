Inauguran en la ACAA muestra de taller de manualidades textiles

Ciento cincuenta y siente obras quedaron expuestas este martes en la casa sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas, resultado del taller de manualidades textiles que, en su sexta edición, impartió durante seis meses el diseñador y curador Alexander Rodríguez Castellanos.

“El programa académico estuvo compuesto por seis módulos, entre ellos el trabajo con máscaras textiles, trabajo con el parche sin agujas o el trabajo de la expandido con los textiles, accesorios textiles, un módulo dedicado a la customización de prendas con el principio de la economía circular, otro dedicado a la decoración con textiles y, por supuesto, el módulo del trabajo con los telares de bastidor cuadrado, una exploración que hicimos hacia esta técnica poco usada en nuestro país.

“Tomamos como partida y referencia de ese proyecto la temática del paisaje, con vistas desarrollar en otro momento un taller específicamente con esta técnica y esta temática, fundamentalmente el paisaje matancero”.

Previo a la inauguración del salón, las piezas confeccionadas por los 42 creadores graduados del curso formaron parte de un performance-pasarela que dejó ver la creatividad de estos hombres y mujeres, la mayoría de ellos pertenecientes al movimiento de artistas aficionados, subrayó Rodríguez Castellanos.

“Presentaron trabajos en cada una de las manifestaciones individualmente en dúos o por equipo. La muestra la componen esos 42 alumnos de los municipios Matanzas, Cárdenas y localidades aledañas a la ciudad.

“Es un mérito haber conseguido esto a tenor de las situación del transporte actual y que se hayan mantenido desde el mes de mayo hasta el diez de noviembre que clausuramos este curso con esta magnífica exposición que va a estar expuesta hasta el 24 del presente mes de noviembre”.

Después de un tiempo sin realizarse, el Maestro artesano retomó las sesiones de trabajo y aprendizaje con el propósito de impulsar el trabajo de la sección de textil en la ACAA matancera.

“Las obras interactúan de manera armónica dentro de la exposición e estuvieron integradas en un performance-pasarela esos trabajos textiles hechos durante los distintos módulos el salón y que brindan un recorrido curatorial por cada uno de los módulos.

“Las técnicas también interactúan entre sí, cada una desde el sello particular de cada alumno. A partir del conocimiento y la apropiación de las bases técnicas de cada ejercicio, ellos fueron incorporando los conocimientos que traían y explorando nuevas tendencias.

“Justamente esa es la respuesta al objetivo fundamental del curso: revitalizar la agrupación de textil de la ACAA que ha tenido cierto estancamiento en la propuesta estética presentada en diferentes salones. Como miembro de esa manifestación, en mi condición de maestro artesano, era una inquietud para mí superar eso siempre para el bien de la asociación de artesanos”.

Máscaras, cuadros, lámparas, accesorios y vestuario conforman la muestra inaugurada este martes en la sede de la ACAA, donde se mantendrá a disposición del público durante todo el mes de noviembre.

Amenizaron la jornada inaugural con sus interpretaciones Aniubis Segura y Ofreidy Águila Cedeño, mientras que los modelos profesionales de la Academia María C defendieron las prendas confeccionadas durante el curso-taller.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26