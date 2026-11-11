Pau Cubarsí conquista el Golden Boy y confirma su proyección internacional

El joven defensor del FC Barcelona, Pau Cubarsí, fue elegido ganador del Golden Boy 2026, prestigioso reconocimiento que distingue al mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo.

A sus 19 años, el central español suma un nuevo logro a una carrera que avanza a un ritmo extraordinario.

El premio llega después de una temporada sobresaliente, en la que Cubarsí se consolidó como una pieza fundamental de la defensa azulgrana y tuvo un papel destacado con la selección española.

Su participación en el Mundial, donde conquistó el título y recibió el reconocimiento al mejor jugador joven del torneo, terminó de impulsar su candidatura.

Sin embargo, su reconocimiento también reabre el debate sobre su valoración individual.

En la última edición del Balón de Oro, el defensor ocupó el puesto 12, fuera de los diez primeros. Una posición que generó comentarios entre aficionados y especialistas, quienes consideran que su rendimiento durante la temporada merecía mayor protagonismo.

Con este galardón, Cubarsí se convierte en el segundo defensor en conquistar el Golden Boy, después del neerlandés Matthijs de Ligt en 2018. Además, se une a Lionel Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal entre los futbolistas del Barcelona que han levantado este premio.

El central azulgrana ya no representa únicamente una promesa del fútbol español. Sus actuaciones, títulos y reconocimientos lo sitúan entre los jóvenes talentos más destacados del panorama internacional.

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí comienza a construir una trayectoria que promete nuevos capítulos de protagonismo.