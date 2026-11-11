Fuera de línea la CTE Antonio Guiteras por salidero en el economizador

La central termoeléctrica Antonio Guiteras se encuentra fuera de línea debido a un salidero en el economizador, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

La desconexión de esta unidad, una de las más importantes del Sistema Eléctrico Nacional, se suma a las afectaciones que ya enfrenta el país por el déficit de generación y el estado técnico de varias termoeléctricas.

Hasta el momento, la UNE no ha precisado el tiempo estimado para su reincorporación ni el alcance de los daños, aunque brigadas de la entidad trabajan en la evaluación y reparación de la avería.

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