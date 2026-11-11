Peatones en alerta: las calles de Matanzas ya no tienen un solo sentido

«Contra el tráfico», así le llaman a muchas personas que siempre están en contra de los criterios, opiniones, razonamientos o decisiones de otros.

Sin embargo, no voy a hablar de esas, a las que también llamamos “rosca izquierda”. Vamos a referirnos al verdadero origen de esa frase: ir contra el tráfico es transitar en sentido contrario a la orientación vial, o sea, al sentido del tránsito que norman las flechas colocadas en las esquinas para saber por dónde vienen los vehículos.

Durante muchos años, esas flechas normaron cómo debíamos transitar; incluso, cuando los peatones íbamos a cruzar una calle, mirábamos hacia el lado de donde debían venir los carros.

Dije “cuando íbamos” y no “cuando vamos a pasar la calle”, porque, aunque la dirección vial no ha cambiado ni las reglas del tránsito tampoco, ahora es necesario, y obligatorio, mirar hacia ambos lados.

La causa fundamental es que motores, motorinas, bicicletas y otros artefactos han cambiado, de manera irresponsable, las direcciones del tránsito.

No sé en otros sitios, pero en Matanzas ya no hay calles de un solo sentido para esos choferes. He visto a conductores enfrentarse a peatones y decirles que atiendan porque los van a matar, cuando los que deben atender son, precisamente, los que violan las reglas del tránsito.