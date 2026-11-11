Iniciará Energás Varadero generación eléctrica

El proyecto Energás Varadero enclavado en el municipio de Cárdenas, iniciará la generación eléctrica en el transcurso de esta semana, tras el planificado proceso de reparación general anual.

Así lo comentó a Radio 26 el ingeniero Julio Betancourt, director de la industria, quien precisó que inicialmente esperan estabilizar 45 Megavatios de potencia con el uso del ciclo combinado y una turbina de gas.

En fecha próxima se incorporará la otra turbina y posteriormente concluiremos detalles técnicos para retomar la producción de nafta, azufre y gas licuado del petróleo, puntualizó el especialista.

En el acostumbrado mantenimiento anual, Energás Varadero recibió mejoras en el proceso fabril, como reparaciones de equipos del sistema, limpieza de superficies de intercambio de calor y en la automática y seguridad de la planta, entre otras tareas.

En el contexto de la salida de la central térmica Felton uno, de Holguín, el Sistema Electroenergético Nacional recibirá próximamente un ligero aporte, en momentos en que la Guiteras se mantiene en 180 megavatios, sin amenazas hasta el momento que pongan en peligro su presencia en línea.