12 de noviembre de 2026

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Trágico accidente de tránsito deja como saldo tres heridos, dos reportados de graves

12 de noviembre de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

En horas de esta mañana un vehículo marca Ford del año 55 impactó violentamente contra un poste, dejando un saldo de tres heridos, y obstaculizando además la entrada de una vivienda.

JujuyEl trágico accidente se produjo sobre las seis de la mañana, explica la vecina Belkis Borges, quien asegura haber pasado el mayor susto de su vida cuando sintió el golpe.

A pocos metros de su puerta quedó varado el auto con daños severos tras el impacto.

Fuerzas del Ministerio del Interior presentes en lugar accedieron a conversar con Radio 26, y según los primeros análisis periciales en el terreno se menciona el exceso de velocidad en una curva peligrosa como posible causa.

Hasta el momento se reportan tres heridos, dos reportados de grave. Los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Faustino Pérez.

En la institución de Salud se encuentra una pasajera de aproximadamente 45 años reportada de crítica con pronóstico reservado.

Los médicos de la sala de urgencia informan que el otro pasajero también se reporta en estado grave pero estable.

El tercer pasajero era el chófer quien sufrió un golpe en la frente.

El Doctor José Luis Vazquez Guerrero, de la sala de emergencia informa que en breve se realizarán otros estudios para diagnosticar las lesiones.

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