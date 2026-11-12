BANDEC celebró en Matanzas su aniversario 29

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) celebró este 12 de noviembre su aniversario 29 con un acto político-cultural de carácter provincial en el parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas.

La actividad, dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, constituyó una ocasión para reconocer la entrega, experiencia y consagración de los trabajadores que han contribuido durante décadas al desarrollo de la institución bancaria.

La ceremonia comenzó con la entrada de la presidencia, el toque de atención, la interpretación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral ante la estatua de José Martí.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la entrega de sellos por años de servicio, como reconocimiento a la permanencia y dedicación de hombres y mujeres que han hecho de la actividad bancaria su proyecto de vida.

Por 10 años de labor recibieron el reconocimiento Odalys Hernández Cruz, Ediene Cervantes Gómez, Elba Ester Guerra Álvarez, Claudia Enríquez Hernández e Irania Sánchez González.

Por 15 años de servicio fue distinguida Maritza Roteta Beruvides, mientras que por dos décadas de trabajo y compromiso recibieron el sello Maelis Martínez Mendoza, Lázaro López Pérez, Yeneris Gómez Lozano, Yamilé Ortiz Ortega, Elizabeth González Milián, Marlen Rubido Zuaznábar, Onel Ballester Bullain, Ana Rosa Valdés Tabares y Yanetsy Chávez Camaraza.

Los sellos por 40 años de servicio correspondieron a Irma García Suárez, Ángel Manuel Veliz Alonso, Lázaro Baeza Manzanares y Olga Eugenia Bouza Solán.

De manera especial fue reconocida Francisca Candelaria Sixto Hernández, quien recibió el sello por 45 años de servicio.

Su trayectoria comenzó en febrero de 1981 como auxiliar de limpieza y, a lo largo de cuatro décadas y media, desempeñó diferentes responsabilidades, entre ellas mecanógrafa, bibliotecaria, especialista en Recursos Humanos, directiva y especialista en el área de efectivo.

Actualmente se desempeña como especialista en Contabilidad en la Dirección provincial de BANDEC.

La entrega de estos reconocimientos constituyó un homenaje a la fidelidad, el esfuerzo y la capacidad de adaptación de quienes han acompañado el crecimiento de la institución a lo largo de los años.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de BANDEC.

La celebración concluyó con una presentación musical de Jorge Rodríguez García y Ado por Cella, quienes interpretaron el tema «Ando por Cella».

Fundado el 12 de noviembre de 1997, BANDEC arribó a sus 29 años de trabajo con el reconocimiento a quienes constituyen su principal fortaleza: los trabajadores, protagonistas cotidianos de los servicios bancarios y del acompañamiento a los procesos económicos del país.