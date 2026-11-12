Preparan actividades en saludo al Día Mundial de Respuesta al VIH/sida

El Centro Comunitario de Salud de las ITS, VIH/SIDA del municipio de Unión de Reyes prepara un amplio programa de actividades en saludo al Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, con el propósito de promover la prevención y elevar la percepción de riesgo ante estas infecciones.

Madelaidis Díaz Cobián, educadora de la institución, explicó a la radio que entre las acciones previstas figuran charlas educativas en centros de trabajo de la localidad, así como conversatorios dirigidos a las poblaciones claves, con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.

La especialista señaló que también se trabaja en la promoción de la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, una alternativa preventiva que contribuye a reducir el riesgo de adquirir el VIH.

Díaz Cobián hizo un llamado a la población a elevar la percepción de riesgo y la severidad ante las ITS y el VIH/SIDA, al tiempo que insistió en la importancia de informarse y acudir a los servicios de orientación y prevención.

Asimismo, exhortó a quienes tengan dudas, inquietudes o preguntas relacionadas con estos temas a acercarse al Centro Comunitario de Salud, ubicado en la calle Independencia, en Unión de Reyes.

En esa institución se ofrece consejería cara a cara y también telefónica, a través del número 4541 3369, servicios que permiten recibir orientación y aclarar inquietudes en un espacio de confianza y confidencialidad.

Las actividades previstas en el territorio se suman a las acciones de sensibilización que se desarrollan cada año con motivo del primero de diciembre, una fecha dedicada a reforzar la prevención, la información y la respuesta frente al VIH/SIDA.