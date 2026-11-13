16 de noviembre de 2026

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Premian a escritores de Jovellanos en Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios

13 de noviembre de 2026 Yannier Delgado Díaz
El desarrollo cultural de Jovellanos se construye con su gente, con quienes crean, enseñan, comparten y mantienen viva la expresión artística desde cada espacio
Jovellanos.- La Dirección de Cultura de este municipio celebra con satisfacción los resultados de sus escritores Rododeyne Menocal, Yodimir Cárdenas, Noel Oliva, Domingo Díaz Soa y Yanet Almagro, premiados en el Encuentro Debate provincial de Talleres Literarios, en los géneros de cuento y poesía infantil, décima, cuento para adultos y teatro. El talento de Jovellanos también se inscribe.
Cada reconocimiento representa horas de creación, sensibilidad, entrega y compromiso con la palabra. Detrás de cada obra hay personas que defienden la imaginación, preservan nuestra identidad y enriquecen la vida cultural de nuestro municipio. Los cinco escritores premiados demostraron que en Jovellanos hay talento, inspiración y mucho que contar desde la literatura y el arte.
Como institución, la Dirección de Cultura de Jovellanos cree que reconocer a sus creadores, acompañar sus proyectos y visibilizar sus resultados también es hacer cultura. El desarrollo cultural de Jovellanos se construye con su gente, con quienes crean, enseñan, comparten y mantienen viva la expresión artística desde cada espacio. Esa labor merece el aplauso de la comunidad.
A nuestros escritores, gracias por representar a Jovellanos. ¡Felicidades! Sus logros también son una alegría para nuestra comunidad. La cultura también construye futuro.

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