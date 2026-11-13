Nuevas oportunidades de cooperación entre Cuba y España

La Embajada de la República de Cuba en España celebró el encuentro empresarial Pensar en Cuba: transformaciones económicas y sociales. Oportunidades para el sector externo, un espacio de intercambio con empresarios e instituciones interesados en conocer las perspectivas y posibilidades que ofrece la economía cubana.

Según el perfil de Facebook de la sede diplomática cubanos en predios ibéricos, se trataron las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como también propuestas vinculadas con comercio exterior, la inversión extranjera, el turismo, el sector bancario, la energía y el sector inmobiliario.

El encuentro contó con las intervenciones de representantes de la Embajada y permitió un diálogo directo con los participantes mediante una ronda de preguntas y respuestas.

El embajador Marcelino Medina entregó un reconocimiento a Jaime García-Legaz, presidente del Comité Empresarial Bilateral, por su compromiso y contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales entre Cuba y España.

Uno de los momentos relevantes resultó la presentación de la 42.ª edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026).

Cuba y España comparten una historia de vínculos profundos. Fortalecer el diálogo, generar confianza y promover nuevas oportunidades de cooperación continúa siendo fundamental para construir relaciones económicas mutuamente beneficiosas, concluyó la nota.

Fotos: Tomadas del Facebook de la embajada de Cuba en España.