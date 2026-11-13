Examinan prioridades económicas y sociales en Unión de Reyes

Unión de Reyes.- La implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales centró parte de los análisis durante la reunión mensual de directores municipales de este territ0rio, encabezada este jueves por Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Comité municipal del Partido.

Durante el encuentro, la dirigente informó sobre los preparativos para inaugurar en los próximos días el primer mercado de barrio del municipio, que estará ubicado en el poblado de Bermejas. Asimismo, anunció que antes de concluir el presente mes deberá abrir sus puertas el primer comedor comunitario en la cabecera territorial.

Otro de los asuntos abordados fue la estrategia para enfrentar los hechos de delito, corrupción e ilegalidades, así como la necesidad de reforzar el cuidado y la protección de las subestaciones eléctricas. En este sentido, Fuentes López llamó a involucrar a los trabajadores y a las organizaciones políticas y de masa en las acciones de prevención y enfrentamiento a estas problemáticas.

La reunión también permitió evaluar el programa de actividades que se prepara para celebrar un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución.

Entre las indicaciones de la primera secretaria estuvo, además, revisar los establecimientos ante las dificultades relacionadas con la aceptación de billetes de baja denominación y el uso de las pasarelas digitales como medios de pago.

Los temas examinados estuvieron dirigidos a dar seguimiento a las prioridades económicas y sociales del territorio, así como a las acciones que inciden directamente en la prestación de servicios a la población.

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