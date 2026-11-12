12 de noviembre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Matanzas enfrenta compleja situación electroenergética

12 de noviembre de 2026 Yunielis Moliner Isasi

La situación electroenergética continúa siendo muy compleja en Matanzas. La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional se mantiene por debajo de la demanda, mientras que la salida de servicio de las centrales termoeléctricas Antonio Guiteras y Felton incrementó las afectaciones.

Así lo informó Alejandro Rodríguez, director de la Empresa Eléctrica provincial, quien también alertó sobre el robo de aceite dieléctrico en lo que va de mes en las subestaciones de Fines, Gratitud, Sabanilla y Calimete.

A estos hechos se suma la avería en la subestación de Agramonte, que afecta el servicio eléctrico en Colón, Bolondrón, Jagüey Grande, Agramonte y Hoyo Colorado.

Por otra parte, una rotura en el sistema de abasto de agua de Canímar agrava las dificultades con el suministro a la población. La falta de electricidad también limita el funcionamiento del resto de los sistemas de bombeo.

Durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con el proceso de bancarización y el funcionamiento de los mercados del barrio, temas vinculados directamente con la comercialización de productos y los servicios a la población.

Autor

Más entradas

Pinar del Río sueña con el título para Urquiola

12 de noviembre de 2026 George Carlos Roger Suárez

Otorgan premios en el Concurso Nacional de Poesía Agustín Acosta

12 de noviembre de 2026 María Elena Bayón Mayor

BANDEC celebró en Matanzas su aniversario 29

12 de noviembre de 2026 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *