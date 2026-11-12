Matanzas enfrenta compleja situación electroenergética

La situación electroenergética continúa siendo muy compleja en Matanzas. La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional se mantiene por debajo de la demanda, mientras que la salida de servicio de las centrales termoeléctricas Antonio Guiteras y Felton incrementó las afectaciones.

Así lo informó Alejandro Rodríguez, director de la Empresa Eléctrica provincial, quien también alertó sobre el robo de aceite dieléctrico en lo que va de mes en las subestaciones de Fines, Gratitud, Sabanilla y Calimete.

A estos hechos se suma la avería en la subestación de Agramonte, que afecta el servicio eléctrico en Colón, Bolondrón, Jagüey Grande, Agramonte y Hoyo Colorado.

Por otra parte, una rotura en el sistema de abasto de agua de Canímar agrava las dificultades con el suministro a la población. La falta de electricidad también limita el funcionamiento del resto de los sistemas de bombeo.

Durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con el proceso de bancarización y el funcionamiento de los mercados del barrio, temas vinculados directamente con la comercialización de productos y los servicios a la población.