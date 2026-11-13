Aspectos cardinales de la nueva Ley General de la Vivienda (II)

Igualmente se fija el principio de que la vivienda familiar es inembargable y se tiene en cuenta el interés familiar más necesitado de protección.

Para los jóvenes están los programas de rehabilitación, construcción., subsidios, créditos y beneficios fiscales, la entrega prioritaria de viviendas, alquiler temporal y acceso preferente al servicio inmobiliario y se establecen otros derechos como convivencia, arrendamiento, comodato, contrato de alimentos, derechos de habitación, de solares yermos y azoteas.

La sucesión hereditaria se establece conforme a la sucesión mortis causa y a tenor de la ley sucesoria común y si no hay herederos y la vivienda está ocupada, se transfiere al Estado tras dos años y se reconoce a los ocupantes el derecho a adquirir la propiedad con consentimiento del causante por cinco años.

Las compraventas se formalizan ante notario y el pago se realizará por instrumentos bancarios exigiéndose al vendedor tener los adeudos liquidados y el impuesto pagado.