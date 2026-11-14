Lorenzo Prieto y el arte de expresar los adentros

El espacio La Guillotina, que conduce mensualmente la periodista Jessica Mesa Duarte, recibió en su más reciente entrega al artista visual matancero Lorenzo Prieto García, en una cita de intimidad y acercamiento a su obra.

Durante el intercambio se hablaron temas como sus inicios en el camino de las artes plásticas y la creación de un nombre en los salones y galerías del país y parte del extranjero. También se debatieron otros aspectos puntuales como la representación del actual contexto nacional en su trabajo, al igual que sus expectativas a largo plazo para el futuro del arte cubano.

Para el joven graduado de la Escuela Profesional de Artes de Matanzas la resiliencia no es sólo una característica de su generación, sino de la población cubana en general. Admite que incluso el acceso a las herramientas más básicas resulta toda una odisea en la actualidad, tanto por la escasez como por los altos precios de las mismas, circunstancia que le dificulta lograr trabajos de mayor calidad.

El creador compartió la gratitud que siente cuando las personas asisten expectantes a una exposición suya sin conocer todavía el universo que engloba a cada una de las piezas presentadas.

El artista que mereció con su obra Descendientes la presidencia temporal del Centro Nacional para el Desarrollo de las Artes Visuales, se caracteriza por una obra llena de recursos metafóricos como el empleo de la oscuridad para denotar la realidad de nuestros días.

El concepto de Prieto García es definido como naturalista con el predominio de los paisajes, que con ayuda del doble sentido llega al realismo, positivo o no. Prefiere ser ese autor que porta el mensaje de forma indirecta, invitando al pensamiento crítico.

«Describo el arte como el modo más práctico y sincero de expresar lo que llevamos dentro y necesitamos trasladar a otro recipiente, así como sucede con la escritura, al actuar además como práctica saludable».

En la Casa Social de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas se apreció un diálogo que generó curiosidad y admiración por el desempeño de uno de los exponentes más prometedores del arte local.