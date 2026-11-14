Matanzas entre los tres lugares de Cuba con mayor prevalencia de diabetes mellitus (audio)

La provincia de Matanzas se ubica entre los tres primeros lugares de Cuba con mayor prevalencia de diabetes mellitus, con más de 52 mil personas que sufren la enfermedad.

Sobre los principales síntomas y maneras de prevenir o aprender a vivir con este padecer argumenta el especialista en Endocrinología, Lisandro Chávez González.

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