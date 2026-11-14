Recuperará Plaza XIV Festival sus ferias dominicales con mayores ofertas

A partir de este domingo, la feria de la Plaza XIV Festival, en la ciudad de Matanzas, contará con una mayor variedad de ofertas para la población.

En el espacio participarán las formas productivas del territorio, la Empresa Cárnica, la de Cítricos y la de Bebidas y Refrescos, entre otras entidades.

La iniciativa responde también a una preocupación ciudadana expuesta el pasado sábado en el programa radial de participación Diálogo Abierto.

Durante muchos años la Plaza XIV Festival fue uno de los principales escenarios de las ferias agropecuarias y comerciales que se desarrollaban cada domingo.

Sin embargo, en el último período la actividad comercial en ese espacio disminuyó considerablemente, hasta el punto de que apenas acudía un camión para vender productos.

Una matancera denunció esta situación y, con razón, llamó la atención sobre cuánto representa esta plaza para los habitantes de las zonas alta y media de la ciudad, que encuentran allí una alternativa para adquirir alimentos.

La preocupación tiene un significado especial para las personas mayores y quienes presentan dificultades para desplazarse hasta otros puntos de comercialización, como el Viaducto.

La ampliación de las ofertas constituye, por tanto, una oportunidad para recuperar la vitalidad de este espacio y acercar los productos a la población.

El reto estará en garantizar la sistematicidad de las ferias y que las ofertas respondan realmente a las necesidades de los vecinos.