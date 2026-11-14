16 de noviembre de 2026

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Estiman arranque de la Guiteras para este domingo

14 de noviembre de 2026 José Miguel Solís

Tras la conclusión de los trabajos de soldadura en la nodriza, recalentador de alta temperatura y economizador de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, resta la intervención en el recalentador de baja temperatura, objeto que ocupará la tarde y noche de esta jornada de sábado.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, explicó a Radio 26 que como es habitual, hoy se impone la realización de pruebas hidráulicas y neumáticas para certificar los trabajos concluidos y luego otro examen en el recalentador de baja temperatura.

Si todo sale bien, comentó García Romero, estimamos el encendido de la caldera durante la tarde o noche del domingo.

Precisó además que se ha trabajado ininterrumpidamente, velando cada protocolo que regula la realización de las soldaduras y su control metalográfico.

La obsolescencia técnica de la Guiteras y la incapacidad de adquirir insumos específicos para la planta como consecuencia del cerco energético, ha derivado en las 28 salidas del bloque durante el presente año y en la demostrada voluntad de técnicos y obreros para devolverla al sistema electro energético nacional.

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