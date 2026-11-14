Estiman arranque de la Guiteras para este domingo

Tras la conclusión de los trabajos de soldadura en la nodriza, recalentador de alta temperatura y economizador de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, resta la intervención en el recalentador de baja temperatura, objeto que ocupará la tarde y noche de esta jornada de sábado.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, explicó a Radio 26 que como es habitual, hoy se impone la realización de pruebas hidráulicas y neumáticas para certificar los trabajos concluidos y luego otro examen en el recalentador de baja temperatura.

Si todo sale bien, comentó García Romero, estimamos el encendido de la caldera durante la tarde o noche del domingo.

Precisó además que se ha trabajado ininterrumpidamente, velando cada protocolo que regula la realización de las soldaduras y su control metalográfico.

La obsolescencia técnica de la Guiteras y la incapacidad de adquirir insumos específicos para la planta como consecuencia del cerco energético, ha derivado en las 28 salidas del bloque durante el presente año y en la demostrada voluntad de técnicos y obreros para devolverla al sistema electro energético nacional.