Reconocen a Transtur Varadero en Fórum de Innovación Turística

Con el trabajo Restablecimiento de la máquina fregadora 4HP100, la sucursal Ómnibus Transtur Varadero recibió reconocimiento durante la clausura del III Fórum de la Innovación Turística, que del 11 al 13 de noviembre se efectuó en el Centro de Convenciones Plaza América.

La reverencia es producto del “ingenio, el esfuerzo y el compromiso de nuestros trabajadores, quienes demuestran que con dedicación y talento se puede contribuir a la eficiencia y el ahorro de recursos en nuestra entidad”, resaltó el perfil del Facebook de este transportista imprescindible de las operaciones turísticas.

Luego de los eventos en la base, el certamen provincial del III Fórum transcurrió los días 11 y 12, y tuvo el pasado 13 de noviembre su cierre y entrega de los premios en el hotel Internacional Varadero.

Según lo publicado por el perfil de Facebook de la Escuela de Hotelería y Turismo de Varadero, fueron “presentados trabajos realmente innovadores en los que prevaleció la disciplina, creatividad, los deseos de hacer y alcanzar mejores resultados como contribución al desarrollo turístico en el territorio”.

En el evento trascendió la conferencia Los destinos inteligentes, el nuevo paradigma de la gestión turística, impartida por el Msc.Ingeniero Pável Pavón, director en tecnología en el Ministerio de Turismo (MINTUR).

El programa incluyó, además, una exposición sobre las proyecciones del comportamiento del turismo internacional, caribeño y cubano para el 2027, asunto de particular interés ante los cambios y desafíos enfrentados por el sector.

Fotos: Tomadas del perfil del Facebook de Telebandera.