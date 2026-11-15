«Milanés vive en los libros de Zaldívar y las obras de Miriam»

En la Casa de la Memoria Escénica de Matanzas se desarrolló uno de los momentos más especiales de la recién culminada Jornada del Premio José Jacinto Milanés 2026, programa dedicado a la buena dramaturgia y la magia del teatro.

En la Sala Abelardo Estorino de dicha casa se reunieron importantes personalidades de la Cultura y público en general, los cuales dialogaron sobre la historia del teatro y la vigencia de Milanés en los trabajos de sus sucesores.

Como preámbulo de esta jornada integrantes de Teatro de Las Estaciones interpretó fragmentos del libro Feminicidios, del escritor y dramaturgo matancero Ulises Rodríguez Febles.

A continuación tuvo lugar el panel Leer a Milanés, donde varios artistas compartieron impresiones acerca de su obra El Conde Alarcos.

Durante el intercambio los jóvenes Pablo G. Lleonart y Dailenis Torres complementaron las visiones más experimentadas de Alfredo Zaldívar, Miriam Muñoz y Ulises Rodríguez Febles.

Ambas intérpretes, tanto la estudiante de la carrera de Instructores de Arte como la maestra de las tablas, se refirieron a su preparación personal para encarnar el icónico personaje de Blanca tras una profunda investigación y un compromiso con sus respectivos conjuntos teatrales.

En el caso de Miriam Muñoz, al frente de Teatro Icarón desde hace muchos años, sus declaraciones resultaron más vívidas debido a que la actriz tuvo el privilegio de participar en el estreno de la obra en el Teatro Sauto.

Al cierre del debate el joven periodista y narrador Brian Pablo González, enfatizó la necesidad de que el texto sea más difundido en las instituciones académicas, así como en otros centros, por su valor patrimonial.

Rodríguez Febles, organizador de este tributo, acercó a los presentes a otra pieza importantísima de la figura agasajada, la cual se titula Ojo a la finca, que nos expone otra cara de Milanés.

La literatura del que fue considerado el primer poeta romántico de nuestro país se destaca por su dramaturgia realista y su tratamiento de temas rurales, y ha sido el unionense Abelardo Estorino quien más se ha acercado al estilo de Milanés, según el escritor Alfredo Zaldívar.

Ulises Rodríguez Febles explicó que la jornada de homenaje al bardo tiene una significación especial el 14 de noviembre, fecha de su desaparición física.

«Recorremos a diario la Calle Milanés sin tomar en cuenta lo que representa para nuestro territorio. Él estuvo vivo hoy entre nosotros, así como lo está en los libros de Zaldívar y las obras de Miriam».

El evento, que abarcó tres días, recordó con la realización de conferencias, lecturas y otras actividades el legado de José Jacinto Milanés, gran referente de la literatura cubana.