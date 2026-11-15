Entregan en Matanzas Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés

A través de una escritura que dialoga con diversas tradiciones literarias y establece vínculos con figuras fundamentales de la poesía universal, en Algunas férreas noticias Giovannys Manso consigue integrar referencias culturales, evocaciones familiares y experiencias personales en un discurso de notable intensidad. Este, entre otros motivos, le valieron el premio del Concurso nacional de Poesía José Jacinto Milanés, este 14 de noviembre, según se dio a conocer en la casa social de la UNEAC.

“El jurado se decidió por esta entre las 45 obras en concurso porque, desde una escritura autobiográfica, ofrece un recorrido por la realidad cotidiana de la Cuba de hoy, a partir de esos referentes universales, siempre desde un sentido profundo y hondo de lo que es la poesía cubana y su tradición”, comentó Pablo G Lleonart, miembro del jurado.

Se trata al decir de Llonart de un “libro de sólida concepción literaria cuya estructura articula la experiencia individual con una reflexión de mayor alcance sobre la memoria, la identidad y las circunstancias de la Cuba contemporánea”.

Destacó, asimismo, que “merece destacarse la manera en que el poemario transita desde la intimidad de los recuerdos familiares y la conciencia de la pérdida hasta una mirada crítica sobre la realidad nacional, sin renunciar a la dimensión humana de sus conflictos”.

El jurado, compuesto además por Nelson Simón y Yunier Riquenes, otorgó menciones a Una pregunta para Emily Bowen, de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza, “por la capacidad para construir un universo temático alrededor de la figura y el imaginario de Elizabeth Bowen, a partir de la recreación de episodios, personajes y circunstancias vinculados a la escritora” y a El corte del atún, de Raúl Leiva Pupo, libro en el que “se aprecia la construcción de un discurso poético sostenido en la imagen de la pesca y el corte del atún, que trasciende su referente inicial para convertirse en una reflexión sobre el lenguaje y el ejercicio de la escritura”.

Durante la jornada se entregaron también las becas Juan Francisco Manzano, de la filial de escritores de la UNEAC a los libros Juana Borrero, la virgen blanca, ensayo de Isolina Bellas Galván; Poemas del exiliado, de Hugo Hodelín Santana; Con la humildad de los dedales, poemario de Maylan Álvarez y Mozo, más tinta, por favor, conjunto de ensayos de Alfredo Zaldívar.

Por su parte, la beca Santa Camila de La Habana Vieja, que rinde homenaje a José Ramón Brene, fue a manos del dramaturgo y director santiaguero Juan Edilberto Sosa por La máquina, proyecto que sobresale por su carácter sui géneris y auténtico, según valoraciones de Derbys Domínguez, Rubén Darío Salazar y Ulises Rodríguez Febles.

Aconteció, asimismo, la presentación de la colección Ciclos, de Ediciones Matanzas, con plaquettes de los escritores Alfredo Zaldívar, Laura Ruiz Montes, Leymen Pérez y José Manuel Espino.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26