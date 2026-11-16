El Grupo Empresarial Gardis ha encontrado nuevas oportunidades de crecimiento productivo en el contenido de varias de las 176 transformaciones económicas y sociales (TES) aprobadas por el Estado cubano.

Aprovechar sus capacidades instaladas y ampliar sus vínculos con otros actores económicos, son algunas de las opciones.

La reactivación del taller de tapicería, ubicado en Santa Marta, que ya cuenta con un contrato firmado con Cubacar, en Varadero, es tácita expresión del universo de posibilidades ofrecidas por las TES, aseguró a Trabajadores Omar Tápanes, director general de Gardis en la occidental provincia de Matanzas.

La instalación, que durante un tiempo permaneció paralizada, lleva aproximadamente dos meses de actividad productiva. Desde allí se realizan trabajos de tapicería para vehículos y también para determinados muebles y elementos del sistema turístico.

Se trata de un encadenamiento que permite aprovechar capacidades instaladas, recuperar esa línea y ofrecer servicios a una entidad vinculada con uno de los sectores fundamentales de la economía.

En la fase final de su elaboración se encuentra otro contrato, este con la Comercializadora Nacional de Cupet, consistente en la elaboración de perfilería de aluminio, con destino, fundamentalmente al sistema de la Vivienda y sus programas, precisó Tápanes.

La intención es que este vínculo comercial pueda establecer mecanismos de pago en divisas. De esa manera, la entidad aspira a fortalecer su capacidad financiera y, en una etapa posterior, disponer de recursos propios para adquirir las materias primas necesarias y sostener sus producciones.

Una nueva estructura empresarial

El Grupo Empresarial Gardis atraviesa un proceso de reorganización de su estructura, también asociado a las 176 TES.

Entre las propuestas figura que la empresa Confecciones Unimoda presente un proyecto para constituirse como micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme) estatal.

Algo similar sucede con la Empresa provincial ADECOR, radicada en el municipio de Colón, que también se está proponiendo sea una empresa municipal de carácter territorial, sin perder la atención a los cinco municipios que actualmente forman parte de su ámbito de trabajo, agregó Tápanes.

En cuanto a las restantes entidades, DEMOS, TRASGARDIS, y el propio Grupo Empresarial Gardis, se estudia su fusión para integrar las tres entidades en una Empresa provincial de Industrias Locales.

De concretarse estas propuestas, reiteró, el sistema quedaría organizado en tres estructuras fundamentales: una empresa provincial de industrias locales, una empresa municipal territorial en Colón y una Mipyme estatal dedicada a las confecciones.

Tápanes admitió que la implementación de las TES es un proceso que exige preparación, capacitación de los cuadros y de los trabajadores, así como también el estudio permanente de las normas que acompañan cada transformación.

Mencionó, por ejemplo, el Eje Temático Uno, respaldado por el Decreto-Ley 120, que abre nuevos caminos para el funcionamiento y la articulación del sistema empresarial, para sacarle todo el partido posible, enfatizó. “Ya tenemos, por mencionar uno, nuestra cuenta en divisas”.

Los talleres se mantienen

Una preocupación importante en medio de estos cambios es el futuro de los talleres y de los trabajadores, particularmente de aquellos en situación de discapacidad.

Al respecto, el directivo aseguró que todas las instalaciones se mantienen y que no se ha entregado ninguno de sus inmuebles. La reorganización empresarial, precisó, no implica la desaparición de estos locales.

Explicó que, con el paso de los años, la fuerza laboral ha disminuido. Recordó que los talleres destinados a personas en situación de discapacidad fueron concebidos inicialmente como espacios de tránsito, con la responsabilidad de preparar a sus integrantes para incorporarse posteriormente a otros empleos.

Esa labor ha permitido que algunos trabajadores continúen su vida laboral en diferentes centros, aunque también ha supuesto una reducción de la plantilla en las instalaciones, consideró.

El directivo señaló, además, que las nuevas transformaciones contemplan disposiciones relacionadas con la participación y el aporte de estos trabajadores, entre ellas la Resolución 201 de 2026, recientemente aprobada.

Tanto para Gardis como para las entidades de la provincia de Matanzas el desafío estará en convertir las las oportunidades ofrecidas por las transformaciones económicas y sociales en producciones o servicios sostenibles, en crear empleos y respuestas concretas a las necesidades del territorio y del país.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Gardis.