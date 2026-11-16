Para el dramaturgo, escritor y crítico Ulises Rodríguez Febles el teatro debe reflejar de manera indiscutible las realidades de una época. Por eso sus obras abordan, cuestionan, explican y reflexionan sobre los fenómenos de estos tiempos.

Feminicidio, texto con el que el director de la Casa de la Memoria Escénica mereció la beca Santa Camila de La Habana Vieja en el 2025, conecta con una problemática que durante los últimos años se ha agravado en la sociedad cubana.

“En realidad es un trabajo que yo había hecho ya hace bastante tiempo y está en otro proceso, sobre todo sintetizar la cantidad de personajes para que entonces poder trabajar con cuatro actores.

“Se trabajó mucho en el tema pues se reescribió completamente y se reinventó. Es una obra todavía en proceso que habla del feminicidio, un fenómeno que nos está golpeando, no solo en Cuba, sino en varias latitudes, sobre todo en los países de América Latina, donde la cantidad de mujeres muertas de manera violenta llama la atención; por lo tanto ponerla en el teatro, hacer el énfasis en eso, era importante”.

Escrita como un psicodrama, en la obra intervienen personajes sacados del teatro clásico, elemento que busca un diálogo entre el pasado y el presente. “Agamenón y Clitemnestra, Orestes y Electra es decir hermano y hermana y las dos abuelas, que son las madres una de Agamenón y otra de Clitemnestra.

«En la historia clásica de la Orestía es Clitemnestra quien mata a Agamenón, pero aquí hemos invertido la historia y juega con todo eso: Agamenón mata a Clitemnestra, por lo tanto aborda el tema del feminicidio y la violencia.

“Era la relación de esa familia destruida también, cómo puede convivir con el asesino de su madre, por ejemplo, los hijos y pone en duda muchas cosas de cómo a veces se alerta sobre el peligro en que pueden estar mujeres amenazadas, posibles víctimas de feminicidio y generalmente no se toman medidas con eso y es uno de los grandes problemas que existen y ocurre entonces el acto violento o después que ocurre el acto violento cómo las leyes no tienen en cuenta el peligro de representa ese problema”.

Acerca de la venidera puesta en escena de Feminicidio, Rodríguez Febles adelanta detalles relacionados con los personajes. “Es un proyecto que estamos trabajando que ya tiene nombre de actores. El personaje de Orestes lo interpretará Ray Cruz; el de Clitemnestra, Haydée Hart; Agamenón será Renecito de la Cruz, el de Electra va a ser Ary Fonseca. Luego de esa primera parte de escritura textual seguirá la puesta en escena. Tendrá el diseño de Frank David Valdés”.

Ulises, conocedor del universo femenino, inquiere en los sustratos e implicaciones de la muerte violenta de las mujeres desde una perspectiva que, sin ser realista, expone explícitamente uno de los desmanes de nuestra realidad más cercana y actual.

“Como yo veo el teatro y la escritura en específico, creo que los autores a partir de la recreación artística tenemos la responsabilidad de convertirnos un testimonio de una época que sucede y que tiene sus traumas, tiene sus conflictos, tiene sus historias.

“Claramente esto es una obra que no está en un tono realista porque se aborda a través del personaje del mundo clásico con otro universo, con otros referentes, pero el enfoque tiene que ver con una realidad que está marcando, que es constante: el de la cantidad de mujeres que mueren de manera violenta de manos de hombre.

“Es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. No le veo sentido a la escritura si no tiene que ver con cómo estamos viviendo, con nuestra realidad. Hay quien la evade, pero creo que la dramaturgia siempre está pensando en conflicto.

“No aspires que un dramaturgo no va a constituir un reflejo de la realidad y la realidad nos está proponiendo en realidad la temática, nos está proponiendo los personajes, nos está proponiendo las circunstancias. El artista va a indagar, a profundizar en la gente, en lo que en la gente siente, en lo que la gente piensa, en lo que la gente sufre”.

Como dramaturgo y escritor, desde la ética y la verdad que les precede a sus proyectos escriturales, el autor de textos como El señor de las tijeras, Las últimas vacas van a morir y Criaturas de isla, se siente comprometido y responsable de legar a la posteridad el testimonio de este tiempo.

“Es que voy latiendo con la realidad porque el autor, si no está alejado del mundo, si no tiene miedo a decir lo que ve, si es fiel a la gente, a sus compatriotas, a sus coterráneos, a la gente que vive en su época y debe ser reflejo de su tiempo.

“Nos tocó vivir aquí. Nosotros podemos saber cómo fue la época de Homero por Homero, podemos saber cómo fue el mundo hebreo y todas esas cosas que sucedieron por lo que contaron en la biblia. La literatura es un reflejo, quiéranlo o no, de la vida y para eso la vida te pone en un lugar y te dio un don determinado.

“Yo me siento responsabilizado y comprometido y eso no tiene nada que ver muchas veces con lo que otra gente aspira de uno; es decir, yo escribo para la para la gente, para el pueblo, no para quedar bien con nadie y eso no me preocupa”.

La beca Santa Camila de La Habana Vieja, que comenzó como un reconocimiento a la puesta en escena, actualmente se entrega a los textos dramatúrgicos, lo que estimula la escritura.

“Estimula a la creatividad, estimula que la gente colabore en determinados proyectos que puedan ser realizables y la beca, además, rinde homenaje a José Ramón Brene, un autor no todo los estudiado que merece en la dramaturgia cubana, un autor que mucha gente admira, que la gente conoce alguna parte de su obra.

“Yo creo que es un homenaje a Santa Camila La Habana Vieja, una obra clave de los primeros años de la Revolución, entre otras muy importantes que tiene Brene y la entrega del premio Brene además figura por su reconocido aporte a la escena matancera y cubana. Son maneras de estimular, de promover, de visibilizar, de responsabilizar a los creadores con su visión y es un aporte de la UNEAC a los escritores”.

Con actuación y dirección de Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro, actores de Teatro de Las Estaciones ofreció una lectura de Feminicidio el jueves último, en la Casa de la Memoria Escénica, durante las jornadas del Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26