El Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño estrena el servicio de urgencia de estomatología para atender a la población infantil que precise de esa atención.

Tras readecuar un área de la institución de Salud y desarrollar las necesarias acciones constructivas para la instalación del equipamiento se logró activar la asistencia de esta especialidad.

La doctora estomatóloga Kenia Rangel Aguado precisó detalles sobre esta nueva sala.

«El servicio es integral de urgencias y comenzó hace aproximadamente dos semanas, había necesidad de crearlo con el objetivo de atender a todos los niños con afecciones estomatológicas.

«Consultamos todo tipo de dolor, celulitis, accesos y para ellos contamos con una consulta equipada de un sillón estomatológico completamente nuevo, con un lámpara de colágeno, además un ultrasonido dental».

El nuevo equipamiento mejorará sin dudas la calidad de vida de los pequeños, y se suma a los innumerables servicios hospitalarios que brinda la institució matancera.

La doctora Rangel Aguado informa que prestarán asistencia las 24 horas del día, elogiando también las excelentes condiciones del local.

«La consulta está muy bien estructurada, cuenta con condiciones higiénicas muy buenas. La dirección del hospital nos ha apoyado en todo respecto a la instalación de los equipos necesarios. Nos ha brindado todos los recursos que han tenido a su disposición para la apertura de la consulta».

Los especialistas refieren que la salud bucodental es un componente esencial en el bienestar de las personas, de ahí que la integración de servicios odontológicos en el Hospital Pediátrico de Matanzas emerge como una estrategia innovadora y efectiva para abordar las necesidades de salud bucal de la población infantil.