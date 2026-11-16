El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2026, adoptó el Acuerdo No. 442, mediante el cual trasladó a José Ángel Fernández Castañeda, hasta entonces presidente del Tribunal provincial Popular de Camagüey, para ejercer igual responsabilidad en Matanzas.

Graduado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Oriente y Máster en Derecho Judicial, Fernández Castañeda asumió oficialmente el cargo durante el acto de entrega y recepción de la presidencia del Tribunal provincial Popular de Matanzas, presidido por Oscar Manuel Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular.

En el encuentro participaron representantes de los organismos jurídicos de la provincia, el Ministerio del Interior, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el departamento de Derecho de la Universidad de Matanzas, así como integrantes de los consejos de Gobierno de los tribunales Supremo y Provincial Popular, jefes de departamentos, presidentes de tribunales municipales y trabajadores de la institución.

Durante la ceremonia se reconoció la labor desempeñada por Humberto González Figueroa, presidente saliente, al frente de la institución.

Como parte de las actividades por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tuvo lugar el acto solemne de toma de posesión del nuevo presidente, quien prestó juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y la legislación vigente, así como observar y exigir el cumplimiento del Código de Ética Judicial.

La ceremonia incluyó la investidura con la toga por parte del presidente del Tribunal Supremo Popular, la firma del acta de toma de posesión y del Código de Ética Judicial.

Tras cumplirse estos procedimientos, Oscar Manuel Silvera Martínez declaró oficialmente en posesión de su cargo a José Ángel Fernández Castañeda.

El acto reafirmó la responsabilidad de los tribunales populares de impartir justicia con apego a la legalidad, la ética y el compromiso con el pueblo.