El segundo curso de operadores de BESS, es decir, de instalaciones de Almacenamiento de Energía por Baterías, acontece en la capital cubana, con el objetivo de continuar alistando personal técnico especializado que operarán las mismas de Cueto en Holguín, Bayamo en Granma y Habana 220.

Con anterioridad había concluido la preparación del primer grupo técnico del BESS de El Cotorro, en La Habana, con capacidad de 50 megavatios, el primero en entrar en explotación.

Al decir de especialistas en la materia, técnicos extranjeros laboran en la puesta en marcha de la unidad concentradora holguinera y antes de finalizar el año, dirigirán los esfuerzos en la emplazada en la subestación Habana 220.

De concretarse el pronóstico, el sistema eléctrico nacional contará a partir de ese momento con 150 megavatios en unidades de concentración de energía, un paso importante para mantener la estabilidad del sistema energético cubano y evitar en buena medida los disparos automáticos por frecuencia.