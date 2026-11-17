La Unidad Empresarial de Base UEB Jovellanos, es la primera de su tipo en recibir alcohol de importación, el producto forma parte de un contrato de producción cooperada.

Esta acción forma parte de las 176 medidas aprobadas, recientemente, por la dirección del país, con el objetivo de sortear los estragos de del bloqueo.

La fábrica utilizará este alcohol en la producción de ron y con ello garantiza parte de la producción asignada para fin de año, además de garantizar el ciclo productivo y el salario de los trabajadores.