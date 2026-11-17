El emblemático Coppelia de la ciudad de Matanzas vuelve a prestar servicios a la población de lunes a domingo, en el horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., tras concretarse un contrato de arrendamiento con la MIPYME ARTIS.

Según explicó Ángel Cabrera, presidente de la mipyme, se rescató un espacio que se encontraba descapitalizado para convertirlo nuevamente en un punto de encuentro y paseo.

La reapertura incluyó una renovación integral del mobiliario y la ambientación del local con temáticas alusivas al helado.

El servicio inicia desde las 8:00 a.m. con ofertas de desayuno y se extiende durante todo el día bajo un concepto flexible, aunque fue concebido inicialmente como autoservicio, los dependientes brindan atención directa en las mesas, priorizando a quienes asisten con niños.

Además, se aceptan pagos tanto en efectivo como por vía electrónica (pago en línea por transfermóvil).

Cabrera destacó que los helados se elaboran en la Habana con leche de vaca —mediante contratos directos con productores locales— y pulpas de frutas naturales.

A diferencia de las ofertas básicas, cada copa incluye agregos como cobertura de chocolate, siropes, grageas, barquillos, galletas y bizcochos (muchos de estos productos importados).

Ante la pregunta de los precios en medio de una economía regida por el alza del dólar en el mercado informal y una constante inflación. El presidente explicó que:

«Hemos buscado la manera de minimizar las utilidades en función de que llegue a todos los bolsillos; no porque una copa sea barata dejará de llevar sus agregos», afirmó.

Asimismo, en el área posterior del recinto (antiguo espacio de venta liberada) se comercializan formatos para llevar, además de yogur probiótico, confituras y dulces finos.

Para garantizar la vitalidad del servicio en horario nocturno y la conservación de los productos ante las contingencias eléctricas, la instalación cuenta con un sistema de energía renovable de 16 kilowatts de almacenamiento e iluminación LED de bajo consumo, lo que mantiene al centro iluminado y operativo durante las noches.