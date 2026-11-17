Dos matanceros, entre otros cubanos, representan a la Isla en el Encuentro Iberoamericano de Poesía y Trova de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuya cuarta edición inició hoy en México.

“Estamos muy contentos porque desde nuestra llegada hemos recibido el cariño de este pueblo mexicano que siempre nos asume con respeto y solidaridad. Nos encontramos rodeados de grandes amigos de varios países de Italia, de Perú, de Honduras, de México, de Chile, entre otros”, explicó el intérprete y compositor Alfonso Llorens Betancourt.

El poeta Leymen Pérez y Alfonsito cumplen un amplio programa de actividades que celebra también los 68 años del centro de altos estudios, entre las que destacan lecturas de poesía, debates y conciertos.

“Hemos trabajado estos días en los ensayos de la preparación del concierto de hoy, 17 de noviembre, día de la inauguración del evento, junto a los jóvenes músicos de la orquesta de esta universidad, todos muy talentosos. Preparamos un concierto con la música de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez un concierto de quince temas es precisamente por el cariño que le tiene el pueblo mexicano a de la trova cubana”.

La estancia de Llorens Betancourt en México incluye talleres y conversatorios sobre la música y la cultura cubanas. “En el día de ayer también tuve una experiencia muy linda porque después de los ensayos pude impartí un taller a los jóvenes estudiantes de la cátedra de música sobre cómo se ha ido desarrollando la cultura cubana a partir de del triunfo de la Revolución y cómo estamos afrontando en estos momentos la situación de la música y de las artes en el país.

“Hicieron muchas preguntas referente a lo que representa Cuba como potencia musical en la zona y nos halagaban analizando cómo era posible que con tantas situaciones que tenemos aún nuestra música se destaque en el mundo y nuestros músicos y artistas siguen mereciendo el respeto desde todo el mundo.

“Fue una experiencia muy linda porque se apreciaba su gran interés por conocer lo que está pasando Cuba y lo que estamos viviendo para poder mantener la música y las artes, para no bajar el nivel que hemos logrado durante estos años”.

Otras prestigiosas personalidades de las letras cubanas y latinoamericanas participan como invitados en el Festival.

“El evento reúne a algunos de los más importantes poetas de la región, entre ellos, Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura y Margarita Gallina, de Cuba; Ernesto González, de Chile y Rosana Carolina, de Chile; Álvaro Solís, de México; Harold Alba, de Perú; Rolando Katan, de Honduras; Andrea Coto, de Colombia.

“Son poetas de un prestigio reconocido en la zona, quienes ofrecerán paneles, se desarrollarán tiradas de libro, en fin, será una fiesta de la poesía y la trova”.

Alfonso agradeció a los representantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la invitación y a los seguidores cubanos por mantenerse al tanto de sus actuaciones en el país azteca. “Estamos muy contentos. Nos han recibido con mucho cariño, con mucha amabilidad y solidaridad. Yo me siento feliz. No imaginé nunca que tuviera la posibilidad que me ha dado esta universidad.

“Me siento como en casa, porque México realmente ha demostrado ser una nación hermana de Cuba, en todos los sentidos. La acogida ha sido muy grande. Estamos convencidos de que va a tener un éxito muy fuerte dentro de la zona”.

Desde hoy hasta el 29 de noviembre, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, abre sus puertas a representantes de Cuba, Perú, Chile, Honduras, Colombia, Italia, España y México para celebrar su 68 aniversario, durante la cuarta edición del Encuentro Iberoamericano de Poesía y Trova.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26