Hay futbolistas que dejan huella por sus títulos y otros que consiguen que el mundo disfrute simplemente con verlos jugar, Ronaldinho pertenece a ese grupo.

A sus 46 años, el brasileño volvió a vestirse de corto para disputar un partido profesional, 11 años después de su última aparición en una competición oficial.

PEl escenario fue el estadio Benelli, donde defendió los colores del Ravenna FC frente al Forlì, en la Serie C italiana. Como titular y con el número 10 a la espalda, Dinho disputó los primeros 45 minutos, recibió una ovación desde las gradas y volvió a mostrar algunos destellos de esa calidad técnica que lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados de su generación.

Su regreso no fue solamente una aparición simbólica. Participó en la acción que terminó con el primer gol del Ravenna, anotado por Giulio Donati, en un encuentro que concluyó 2-0 a favor de su equipo.

Al finalizar la primera mitad, abandonó el terreno de juego entre aplausos y muestras de admiración.

El campeón del mundo en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005 volvió a demostrar que su relación con el fútbol va mucho más allá de la competición.

Su sonrisa, los pases y esa manera particular de relacionarse con el balón recordaron por qué conquistó a millones de aficionados durante su paso por Barcelona, Milan y la selección brasileña.

Después del encuentro, Ronaldinho reconoció que disfrutó cada minuto y dejó abierta la posibilidad de volver si el presidente del club se lo pide. Quizás sea una aparición puntual, quizás quede otro capítulo por escribir.

A los 46 años, Ronaldinho volvió a hacer lo que mejor sabe: jugar y disfrutar. Porque el tiempo puede cambiar el ritmo de las piernas, pero difícilmente borre la magia de quienes nacieron para jugar al fútbol.