El primer secretario del Partido y presidente *Miguel Díaz-Canel Bermúdez* regresa a los micrófonos de Radio Rebelde con una nueva emisión de Criterio Compartido, dedicada a un asunto que preocupa a muchos cubanos: *la falta de respuesta de las instituciones a las quejas y reclamos de la población.*

Cartas sin respuesta, llamadas desatendidas, compromisos incumplidos, demoras y burocracia. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos cuando sus reclamaciones no son atendidas? ¿Quién debe responder y qué establece la ley?

El programa dará seguimiento a casos presentados en emisiones anteriores, examinará las soluciones alcanzadas y los problemas pendientes, y abordará las responsabilidades de los servidores públicos.

*«La confianza no se decreta: se construye con hechos»*, afirmó este martes Díaz-Canel en mensaje en X.

*Hoy, desde las 7:15 de la mañana, sintoniza Radio Rebelde.* *Hoy, desde las 7:15 de la mañana, sintoniza Radio Rebelde.*

Porque escuchar al pueblo es importante. *Responderle y resolver sus problemas es una responsabilidad institucional.*

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